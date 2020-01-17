اجتماع في كوباني لذوي شهداء مقاومة الكرامة

عُقد الاجتماع الذي نظمه مجلس عوائل الشهداء لذوي شهداء مقاومة الكرامة، في صالة الفرات بمدينة كوباني، تمحور موضوعه حول واجب ذوي الشهداء والأهالي تجاه التضحيات التي قدمها الشهداء في سبيل الحرية والكرامة.

وشارك فيه العشرات من ذوي شهداء مقاومة الكرامة في مدينة كوباني، صرين وعين عيسى، إلى جانب أعضاء مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات.

الاجتماع بدأ بالوقوف دقيقة صمت، بعدها ألقى العضو الإداري لمجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات كيلو علي حسين كلمة تطرق فيها إلى المستوى الذي وصلت إليه شعوب المنطقة عامة، والشعب الكردي خاصة، بفضل دماء الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل المحافظة على هوية وثقافة وكرامة شعبهم.

وأضاف: على ذوي الشهداء أن يكونوا فخورين بأبنائهم وبناتهم الشهداء الذين دافعوا عن هذه الأرض، وقاوموا بكل بسالة الهجمات التي تعرضت وما تزال تتعرض لها مناطق شمال وشرق سوريا من قبل دولة الاحتلال التركي ومرتزقته.

حسين أشار خلال حديثه إلى أن الجوهرة الحقيقية للحياة هي الشهداء، وقال:" يتوجب علينا أن نعلم ما هو واجبنا تجاه تضحيات هؤلاء الشهداء لنستطيع أن نحقق آمالهم ونكمل مسيرتهم بكل جدارة ونخطو خطوات صارمة إلى الأمام".

العضو الإداري لمجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات كيلو علي حسين نوّه في نهاية الاجتماع "هذه الهجمات والمخططات العدائية بحق الشعب الكردي تهدف إلى إبادتنا، لكن لن يثني ذلك من عزيمتنا وإصرارنا على المقاومة، وسنرفع من وتيرة نضالنا أمام هذه الهجمات والسير على خطا الشهداء".

(كروب/س و)

ANHA