اجتماع في جنيف حول الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ومحاكمة داعش

بهدف مناقشة مشروع الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وسبل حماية هذا المشروع، وتطويره، يُعقد اليوم في العاصمة السويسرية "جنيف" اجتماع موسع يستمر على مدار يومين.

وسيحضر هذا الاجتماع ممثلين وسفراء عن الدول الأوروبية، مؤسسات المجتمع المدني، وأكاديميين.

كما سيحضر أيضاً وفد من شمال وشرق سوريا، ومن ضمنهم "الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بيريفان خالد، نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في شمال و شرق سوريا بدران جيا كرد، الناطق الرسمي باسم قوات سوريا الديمقراطية كينو غابرييل، نائب الرئاسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا فنر حسين الكعيط، الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة، عضو اللجنة الرئاسية لحزب الاتحاد السرياني نظيرة كورية، ورئيس المركز السوري للدراسات والحوار الدكتور ناصر حاج منصور".

يهدف الاجتماع إلى مناقشة الوضع الحالي لمناطق شمال وشرق سوريا، وتجربة الإدارة الذاتية، بالإضافة إلى سبل الحفاظ على هذه الإدارة وحمايتها، ومستقبل هذه المنطقة.

كما ستتم مناقشة سبل الحل السياسي للأزمة السورية أيضاً.

ومن المواضيع الهامة التي سيتم طرحها ومناقشتها، ملف مرتزقة داعش الموجودين في سجون شمال وشرق سوريا، ومحاكمتهم.

(د ج)

ANHA