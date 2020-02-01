اجتماع عربي لمناقشة صفقة القرن وعباس يقطع العلاقات مع واشنطن

وجاء ذلك في اجتماع وزاري عربي طارئ في القاهرة لمناقشة خطة السلام التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث قال عباس: إنه طلب عقد الاجتماع ليطّلع الوزراء العرب على موقف السلطة الفلسطينية من الخطة الأمريكية.

وأضاف أن الصفقة "مرفوضة جملة وتفصيلاً"، وأن السلطة الفلسطينية قررت قطع علاقاتها مع الولايات المتحدة بما في ذلك الجوانب الأمنية.

وتابع: "وجهت رسالة إلى الجانبين الأمريكي والإسرائيلي, لن يكون هناك أية علاقة معكم، بما في ذلك العلاقات الأمنية، في ضوء تنكركم للاتفاقات الموقعة والشرعية الدولية، وعلى إسرائيل أن تتحمل المسؤولية كقوة احتلال".

وشدد الرئيس الفلسطيني على أن ترامب "قدّم وعوداً خلال لقاءات سابقة بحل القضية الفلسطينية، بشكل يتناسب مع الموقف الفلسطيني، لكنه تراجع عنها".

من جانبه، قال أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط: إن إسرائيل تفهم خطة السلام الأمريكية "بمعنى الهبّة"، وإن اليمين الإسرائيلي يعتبرها فرصة لتنفيذ أهدافه، معتبراً أن الوضع الحالي يمهد لمئة عام أخرى من الصراع في المنطقة".

وأضاف: إن توقيت وملابسات طرح المبادرة الأمريكية "تثير الكثير من التساؤلات".

وتابع: "الطرح الأمريكي الأخير كشف عن تحوّل حاد في سياسة واشنطن تجاه القضية الفلسطينية... ويجب أن يبدأ التفاوض على أساس متكافئ يأخذ في الاعتبار تطلعات الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي".

واعتبر أن اجتماع اليوم هو "رسالة بأن الفلسطينيين ليسوا لوحدهم"، وأضاف: "قضية فلسطين هي قضية العرب جميعاً، واجتماع اليوم "وقفة تضامن مع الشعب الفلسطيني"، مشدداً على أهمية رأب الصدع الفلسطيني وإنهاء الانقسام الداخلي".

(آ س)