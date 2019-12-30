اجتماع طارئ للجامعة العربية غداً لبحث التطورات في ليبيا

قال السفير حسام ذكى، الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية، أن مصر طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، لبحث تطورات الوضع في ليبيا.

وتأتي هذه الدعوة في الوقت الذي تستعد فيه تركيا لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا في إطار مذكرة التفاهم حول تعزيز التعاون الأمني العسكري مع حكومة الوفاق الوطني.

وكان الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، وقع مساء اليوم الاثنين، على مذكرة إرسال قوات تركية إلى ليبيا، علما أنه قد تم تسليم المذكرة للبرلمان التركى ، فيما دعا رئيس البرلمان التركى، الجمعية العامة إلى اجتماع يوم الخميس المقبل لمناقشة تفويض إرسال جنود إلى ليبيا.