اجتماع سوداني لبحث لقاء البرهان ونتنياهو

وقالت الحكومة السودانية في بيان لها: إنها علمت بلقاء البرهان ونتنياهو عبر وسائل الإعلام، وأضافت أنها لم تُستَشر بشأنه، وتنتظر عودة البرهان إلى البلاد لتوضيح الأمر.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد أعلن عبر "تويتر" أنه التقى في العاصمة الأوغندية كمبالا بالبرهان، وقال إنه اتفق مع رئيس مجلس السيادة السوداني على التعاون من أجل تطبيع العلاقات بين الدولتين.

هذا وأصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بياناً قال فيه "لقد تم الاتفاق على بدء تعاون من شأنه أن يؤدي إلى تطبيع العلاقات بين البلدين"، بحسب صحيفة "هاآرتس" العبرية.

وأضاف البيان أن "رئيس الوزراء نتنياهو يعتقد أن السودان يسير في اتجاه إيجابي".

(آ س)