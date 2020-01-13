اجتماع بين تركيّا والنّظام السوري في روسيا

وقالت وكالة سانا التّابعة للنّظام بأنّ اجتماعاً جرى اليوم في موسكو بين روسيا وتركيّا والنّظام، حيثُ مثّل النّظام رئيس مكتب الأمن الوطنيّ علي مملوك، ومن الجانب التّركيّ رئيس جهاز المخابرات حقّان فيدان.

وبحسب الوكالة تطرّق الاجتماع إلى الاتّفاقيّات بشأن إدلب، وفتح طريق حلب – اللّاذقيّة- وحلب- حماة. وأن الجانب السوري طالب في الاجتماع الجانب التركي "بالالتزام الكامل بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها أرضاً وشعباً والانسحاب الفوري والكامل من الأراضي السورية كافة".

وكان الرّئيس الرّوسيّ قد زار قبل أيّام دمشق، والتقى برئيس النّظام بشّار الأسد قبل أن يذهب إلى تركيّا، ويلتقي رئيسها رجب طيّب أردوغان.

وعقدت كلّ من روسيا وتركيّا صفقات عديدة في سوريّا بدأت منذ الجولة الرّابعة لأستانا، حيثُ مكّنت روسيا النّظام من السّيطرة على مناطق واسعة كانت تحتَ سيطرة مرتزقة تركيّا، كما أعطت روسيا الضّوء الأخضر لتركيّا بشنّ هجمات على مناطق شمال وشرق سوريّا.

المصدر: سانا