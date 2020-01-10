اتّحادُ المرأة الشّابّة في ديرك يستذكرُ المناضلات الثّلاث عبر عرض سنفزيون

تجمّع العشرات من عضوات اتّحاد المرأة الشّابّة ومؤتمر ستار ومؤسّسات المُجتمع المدنيّ في مركز دجلة للثّقافة والفنّ في ديرك لحضور عرض سنفزيون يتحدّث عن حياة وتاريخ المناضلات الثّلاث، والمجزرة الّتي ارتكبت بحقّهن في العاصمة الفرنسيّة باريس.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، عرض سنفزيون أمام الحضور أظهر لمحة عن حياة الشّهيدة ساكينة جانسيز ورفيقاتها ضمن حركة التّحرّر الكردستانيّ، ونضالهنّ في جميع الميادين السّياسيّة والدّبلوماسيّة والعسكريّة.

وبعد انتهاء العرض قدّم اتّحاد المرأة الشّابّة عدداً من الأغاني الثّوريّة، وسط زغاريد الأمّهات والشّعارات الّتي تمجّد الشّهداء.

(كروب/ل)

ANHA