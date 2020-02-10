اتحاد مثقفي عفرين: المؤامرة استهدفت نضال الشعوب من أجل الحرية والسلام

وأصدر اليوم اتحاد مثقفي عفرين بياناً إلى الرأي العام العالمي بصدد الذكرى الحادية والعشرون للمؤامرة الدولية على القائد عبد أوجلان.

وتُلي البيان من قبل الرئيس المشترك لاتحاد مثقفي عفرين أسامة أحمد, في ساحة مخيم "سردم" بحضور العشرات من الأهالي المقيمين في المخيم, وجاء فيه:

"يتأزم الصراع الشرق الأوسطي جغرافياً، والدولي سياسياً، ليساهم هذا التأزم في كشف لا يقبل التأويل، ألا وهو الحقيقة الاستعمارية والاستبدادية للكثير من الحكومات الإقليمية والدولية، وطبيعة العلاقة فيما بينها، المبنية على التآمر على شعوب الشرق الأوسط.

إن كل السياسات المتبعة تجاه قضايا دول كـ سوريا, العراق, لبنان, فلسطين وغيرها إنما هي سياسات استعمارية استغلالية تزيد من مآسي المنطقة وشعوبها، بل وتزيد من تعقيداتها من خلال إدارة الأزمة باختلاق أزمات أخرى، ما يسهل عليهم التلاعب بأحلام وطموحات الشعوب واستغلالها لصالح سيادتهم الاستبدادية، وقد شهدت المنطقة في هذا النحو من السياسات مؤامرات كثيرة وكبيرة كانت ولا زالت مستمرة إلى يومنا هذا، الأمر الذي يوضح حقيقة الأحداث التي مررنا بها في ثمانينيات وتسعينيات القرن المنصرم، حيث كانت المؤامرة الدولية التي انتهت بالفيلسوف القائد عبد الله أوجلان إلى سجن جزيرة إمرالي، لتكون أكبر ضربة لحركات التحرر في المنطقة، كنتيجة للسعي نحو إخماد شعلة الثورة التي قامت لبناء الإنسان ونصرة قضايا الشعوب التي تعيش تحت سيادة سياسات إقصائية، وحرب على الهوية التاريخية لها، المؤامرة التي لا تزال مستمرة بأشكال متجددة ومتغيرة.

نحن مثقفو عفرين، وفي الذكرى الحادية والعشرين للمؤامرة الدولية على الفيلسوف القائد عبد الله أوجلان، لا نكتفي بالاستنكار والشجب الشديدين لهذه المؤامرة المخزية للمجتمع الدولي والمعاهدات والمواثيق الدولية، إنما نريد أن يعرف العالم وشعوب الشرق الأوسط خاصة، إن هذه المؤامرة الشنيعة استهدفت جميع الشعوب المحبة والطالبة للسلام والحرية، ولكنها تمثلت بشخص القائد، وندعو في هذه المناسبة كل الشعوب الحرة والمثقفين والأكاديميين للانتفاض في وجه هذه المؤامرة وغيرها من المؤامرات التي تُحبك في وجه السلام العالمي وحرية الشعوب، وكلنا إيمان بأن هذا العصر هو عصر الشعوب الحرة رافعين شعار (كلنا أوجلان)".

وختم البيان بترديد الحاضرين لشعارات تنادي بحرية قائد الشعب الكردي عبد الله أوجلان.

(ر ح)