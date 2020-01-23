اتحاد مثقفي الرقة يكرم صاحب أول مكتبة في الرقة

حضر حفل التكريم عدد من مثقفي ومثقفات الرقة وأعضاء المركز الثقافي في الرقة.

وقال الرئيس المشترك لاتحاد المثقفين في الرقة عبدالرحمن الاحمد " في هذا الحفل البسيط نقوم بتقديم شيء بسيط لأشخاص حافظوا على ثقافة مدينة كاملة من خلال كتبهم وشعرهم الذي مازال اهالي الرقة يستذكرونه"

وأشار الأحمد إلى دور مكتب احمد الخابور الاولى التي كان يطلق عليه اسم مكتبة بور سعيد التي مازالت مقصداً لجميع مثقفي الرقة حتى اليوم.

وبدوره احمد الخابور تحدث عن تاريخ هذه المكتبة التي عاصرت الكثير من التقلبات السياسية، وتطرق الى حقبة احتلال داعش للمدينة والتي وصفها الخابور بأبشع الحقبات التي تمر على المكتبة حيث عمد مرتزقة داعش الى حرق جميع محتويات المكتبة من كتب ومخطوطات.

كما شكر الخابور اتحاد المثقفين ومجلس الرقة المدني على مساهمتهم في إعادة تأهيل المكتبة من جديد وهي اليوم مقصد للمثقفين والأدباء.

والجدير بالذكر أحمد الخابور أطلق على مكتبته اسم بور سعيد تيمناً بمدينة بور سعيد التي أبدت مقاومة عنيفة خلال العدوان الثلاثي على مصر عام 1956.

(أع _ع ع/م)

ANHA