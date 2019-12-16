اتحاد فلاحي الرقة ومثقفي الطبقة يطالبون باجلاء الاحتلال التركي من سوريا

واستنكر بيان اتحاد مثقفي الطبقة الذي قرأه من أمام المركز الثقافي بالطبقة الرئيس المشترك للاتحاد أسامة عناد، الهجمات التركية التي لا تزال مستمرة على مناطق شمال وشرق سوريا رغم جميع اتفاقيات وقف إطلاق النار، مُؤكّداً أن الشعوب السورية ترفض أي وجود للمحتل التركي، مطالبين بجلاء الاحتلال من الأراضي السورية كافة.

وناشد البيان الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتحرك السريع وتأمين عودة المُهجّرين قسراً من مناطقهم إثر العدوان الذي شنّه النظام التركي ومرتزقته على مناطق شمال وشرق سوريا، بدلاً من توطين الغرباء من غير مناطق وتغيير ديموغرافية المنطقة.

وأكّد البيان في ختامه على التمسك بالمقاومة والوقوف إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية لتحرير كل شبر من الأراضي التي ارتوت بدماء الشهداء.

من جانبه دحض بيان اتحاد فلاحي الرقة خلال بيانه الذي أُلقي أمام مقر الاتحاد وسط مدينة الرقة، على لسان الرئيس المشترك له محمد السالم وبحضور عدد من أعضائه، أن ادعاءات أردوغان بطلب شعوب شمال وشرق سوريا دخوله وشن عدوان عليها هو باطل، مُؤكداً أن الشعب السوري بكافة أطيافه ومُكوّناته يطالب بخروج الاحتلال، وعودة الحقوق لأصحابها وإيقاف المجازر التي لا تزال تُرتكب بحق المدنيين الأبرياء وخاصة الأطفال والنساء.

وأشار البيان إلى أن أردوغان وبكل قواته، ومستعيناً بداعش وجبهة النصرة، يسعى جاهداً لتدمير المشروع الديمقراطي، وتغيير ديمغرافية المنطقة، مُستخدماً كافة الطرق والأساليب حتى وصل به الحد إلى أن يستخدم الأسلحة المُحرّمة دولياً.

وناشد البيان أيضاً الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بالوقوف على المجازر بحق الإنسانية التي ترتكبها تركيا وداعش وجبهة النصرة في شمال وشرق سوريا.

(كروبات/م)

ANHA