إيزيديو عفرين يزورون أضرحة الشهداء صبيحة عيدهم

بمناسبة عيد إيزي، توجه العشرات من العائلات الايزيدية وأعضاء مجلس عوائل الشهداء إلى مقبرة الشهداء بناحية احرص بمنطقة فافين.

ويحتفل الإيزيديون وبعد صيام 3 أيام “الثلاثاء و الأربعاء والخميس ” في الأسبوع الأول من شهر كانون الأول وفق التقويم الشرقي ” الكرمانجي ” بعيد إيزي ” أي عيد الخالق أو ما يعرف ” بعيد الصوم الكبير ” والفرق بين التقويم الميلادي و الشرقي هو 13 يوماً.

وفي المقبرة وضع الإزيديون أكاليل الزهور على أضرحة الشهداء، و تلا ذلك بالوقوف دقيقة صمت، وألقيت كلمة من قبل الإداري في اتحاد الإيزيدي مصطفى نبو، الذي هنأ عيد إيزي على جميع الإيزيديين وشعب المنطقة.

ومن ثم ألقيت كلمات من قبل الإداري في اتحاد الإيزيدي بمقاطعة عفرين سليمان جعفر، و كلمة باسم عضو مجلس عوائل الشهداء حسين مراد.

وتمحورت كلماتهم بمباركة العيد إيزي على الأهالي وآملين بتحقيق الأمن والاستقرار على عامة الشعب، و آملين بالعودة إلى عفرين و تهنئة عيدهم هناك، بعد تحريرها من الاحتلال التركي ورمرتزقه.

(م ح/ م ح )

ANHA