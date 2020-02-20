إيزيديو عفرين المُهجّرون يحتفلون بعيد خدر الياس

ويصادف اليوم عيد خدر الياس عيد الـ" بي خون" والذي يحتفل به أبناء المجتمع الإيزيدي في كردستان والعالم.

ويرمز العيد إلى الطبيعة والزراعة وفكرة نشر الخير في الأرض، اليوم وبهذه المناسبة نظم اتحاد الإيزيدين، واتحاد المرأة الإيزيدية في إقليم عفرين احتفالية، وذلك في مخيم سردم في مقاطعة الشهباء.

وزُيّن مكان الاحتفالية بأعلام الاتحاد واتحاد المرأة الإيزيدية وتم تشغيل الشموع، وشارك في الاحتفالية المئات من مُهجّري عفرين وأهالي الشهباء .

وخلال الاحتفالية ألقت الرئيسة المشتركة لاتحاد الإيزيديين لمقاطعة عفرين سعاد حسو كلمة هنأت فيها بالعيد وقالت: "سنحمي وجودنا ونعمل على توحيد الإيزيديين وجمعهم مرة أخرى، بعدما ارتكب الأعداء المجازر بحقنا".

ومن جهته تحدث الرئيس المشترك لاتحاد الإيزيديين لمقاطعة عفرين مصطفى نبون عن عيد خدر الياس "هذا العيد مرتبط بالطبيعة، له تاريخ عريق، وله علاقة بالزراعة فمادة الـ"بي خون" تتألف من أنواع من الحبوب تتم زراعتها ، ويصادف العيد الخميس الأول من تقويم الشرقي" الكرمانجي" مثلها مثل جميع أعياد الإيزيدية".

وتطرق الرئيس المشترك للمجلس التشريعي لإقليم عفرين سليمان جعفر خلال كلمته إلى أن التاريخ الكردي دائماً يتكرر "في التاريخ القديم كان الشعب الكردي دائماً يتعرض للهجمات من قبل الكثير من القوى، واليوم يعيد التاريخ نفسه، ونرى الدولة التركية بشكل مباشر والدول العالمية بشكل غير مباشر تهاجم الشعب الكردي وتسعى لإفشال ما بناه".

وفي اختتام الكلمات هنأت نائبة الرئيس المشترك للمجلس التشريعي لشمال وشرق سوريا عائشة جافو الشعب الإيزيدي بمناسبة العيد "نهنئ الشعب الكردي والإيزيديين خاصة بهذا العيد، احتفالنا اليوم هو ردّ على محاولات الإبادة العرقية التي ارتُكبت بحقنا، فالعشرات من الفرمانات حصلت ضدنا ولكن هذه الفرمانات لم تصل لغاياتها، ونحن أثبتنا يوماً بعد يوم أننا شعب مقاوم لا يقبل الخنوع".

وبعد انتهاء الكلمات قدمت مجموعة من الأطفال الإيزيديين فقرات من التراتيل الدينية الإيزيدية".

وقدّم الفنان الشعبي محمد وليد موالاً لملحمة درويشي عبدي.

فيما عُرضت فقرات فنية بدأت بتقديم أغان من قبل أعضاء فرقة مقاومة العصر التابعة لحركة الثقافة والفن لمقاطعة عفرين، بينما قدمت فرقة "çivîkên zerdeşt" للأطفال مجموعة من الأغاني المتنوعة.

هذا واختُتمت الاحتفالية بتوزيع الـ " بي خون" على المشاركين في الاحتفالية.

(سـ)

ANHA