إيزيديو حلب يتمنون بأن يعم السلام على جميع الشعوب المُضطهدة

على الرغم من ارتكاب العديد من المجازر بحقهم على مر التاريخ، ومحاولة إبادة دياناتهم، إلا أن المجتمع الإيزيدي وبعد صوم ثلاثة أيام من الصيام يحتفل بعيد إيزي الذي يصادف هذا العام الـ20 من كانون الأول.

وبحلول هذا اليوم المبارك تمنى العديد من أبناء المجتمع الإيزيدي بأن يعم السلام والأمان على كافة الشعوب وبأن تكون هذه السنة سنة النصر وتحرير عفرين من الاحتلال.

هنأت المواطنة روشين موسى جميع أبناء المجتمع الإيزيدي بعيد إيزي وقالت: ندعو الله في هذا اليوم المبارك بأن يحل السلام على جميع الشعوب المُضطهدة، مؤكدة بتمسكهم بدينهم وإيمانهم رغم محاولات الإبادة من القوى المحتلة".

كما أشارت المواطنة روشين أثناء احتلال الجيش التركي ومرتزقته مقاطعة عفرين وتدميرهم جميع الأماكن المقدسة للطائفة الإيزيدية، كان ردهم على انتهاكاتهم بافتتاح البيت الإيزيدي في مدينة حلب بحي الشيخ مقصود، وذلك لإثبات تمسكهم أكثر بهويتهم وديانتهم.

ومن جانبه قالت المواطنة عوفة بريمو" نُهنئ بهذا العيد جميع أخواتنا وأخوتنا الإيزيديات، ونستنكر فيه جميع الجرائم التي ارتُكبت بحقنا، وإلى الآن نؤمن بعقيدتنا، وسنُقاوم أمام كل من يحاول طمس هويتنا".

ونوّهت عوفة بأنهم في هذا العيد المبارك، يدعون الله لتحقيق النصر، وبأن يكون هذا العام هو عام العودة إلى عفرين.

المواطن أدهم حسو بارك عيد إيزي على كافة أبناء المجتمع الإيزيدي، وتمنى بأن يكون عاماً حافلاً بالسلام والأمان لجميع شعوب المنطقة، وأن يعود جميع المواطنين في مخيمات النازحين إلى مناطقهم وهي محررة.

(م ح)

ANHA