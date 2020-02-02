إيران: السعودية منعتنا من المشاركة في قمة الدول الإسلامية لمناقشة صفقة القرن

صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية عباس موسوي، اليوم الأحد، أن السعودية منعت مشاركة الوفد الإيراني في اجتماع منظمة التعاون الإسلامي لبحث "صفقة القرن" في مقرها بجدة.

وأضاف: رغم أن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي وجه الدعوة إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية باعتبارها أحد الأعضاء الفاعلين في المنظمة للمشاركة في اجتماع جدة، إلا أن الحكومة السعودية - التي تستضيف الأمانة العامة للمنظمة في جدة – وفي انتهاك صريح لالتزامات الدولة المضيفة لهذه المنظمة الدولية، وحتى الساعات الأخيرة قبل عقد هذا الاجتماع، امتنعت عن إصدار التأشيرات لوفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية برئاسة مساعد وزير الخارجية "حسين جابري أنصاري".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء الماضي، خطته تسوية القضية الفلسطينية الإسرائيلية، المعروفة باسم "صفقة القرن"، وسط حضور من كبار المسؤولين بإدارة ترامب، ورئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وسفراء عمان والإمارات والبحرين.

وفي وقت سابق من اليوم، رفض وزراء الخارجية العرب، في ختام اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخطة الأمريكية باعتبارها لا تلبي الحد الأدنى من طموحات الشعب الفلسطيني.

(ي ح)

المصدر: وكالة أرنا