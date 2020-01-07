إيران تضع 13 سيناريو للرد وتصنف البنتاغون بأنها منظمة إرهابية

قال الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، الثلاثاء، إن لدى إيران 13 سيناريو للردّ على اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني.

ولفت إلى أن الثأر من الولايات المتحدة الأمريكية لدم سليماني، "أقلّه سيكون كابوساً تاريخياً لأمريكا".

وقال شمخاني في حديث لمجلة "حرم" الإيرانية إنه "ما كان ينبغي لأمريكا ارتكاب جريمة اغتيال سليماني، وعليها الآن أن تتحمل كل تداعيات ذلك".

وأضاف شمخاني قائلاً: "إننا نرصد كل القواعد الأمريكية في المنطقة وكل التحركات فيها، ونعلم أنها على أهبة الاستعداد"، وتابع أن "الأمريكيين يدركون أننا قادرون على استهداف بوارجهم في المنطقة عبر صواريخنا متوسطة وبعيدة المدى".

وقال شمخاني إن "هناك 19 قاعدة أمريكية من بينها 11 مركزاً للقيادة في المنطقة، لا تبعد كثيراً عن حدودنا الشرقية والغربية، بالإضافة إلى 8 قواعد أمريكية شمال وجنوب إيران"، وأضاف أن "إيران لديها معلومات بأن الأمريكيين خفضوا من جولاتهم في المنطقة، وهم يتمركزون حالياً في قواعدهم".

وأكد شمخاني إن "ردنا على اغتيال سليماني سيكون موجهاً للقوات الأمريكية في المنطقة"، وقال: "إذا أرادت الإبقاء عليهم في قواعدها سنضرب القوات والقواعد الأمريكية معاً".

وتابع إن "عصر التهديدات الأمريكية ولّى، وآن الأوان لإيران أن تهدّد"، وأضاف: "لتعلم القوات الأمريكية أننا سنفتح عليها أبواب جهنم".

"إذا لم تُخرج أمريكا قواتها عامودياً من المنطقة، فسنضطر لإخراج جثثهم أفقيا".

وفي سياق متصل، صادق مجلس الشورى الإيراني، على قانون يصنف كافة أعضاء وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاغون ضمن "المنظمات الإرهابية".

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" أن 233 نائباً وافقوا على الخطوط العريضة، وتفاصيل مشروع قانون "بصفة عاجلة جداً"، يدعو لتعديل نص قانون "الإجراء المضاد لأمريكا".

ويقضي القانون الذي تمت الموافقة عليه، إدراج كافة أعضاء وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" والشركات والمؤسسات التابعة لها، والقادة والمتورطين في مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني، ضمن خانة الإرهابيين.

كما ألزم القانون الحكومة الإيرانية بتعزيز البنية الدفاعية لقوات القدس التابعة للحرس الثوري، عبر استقطاع مبلغ 200 مليون يورو من احتياطي الصندوق الوطني للتنمية.

ويأتي ذلك في أعقاب مقتل القيادي في الحرس الثوري الإيراني، سليماني، إضافة إلى عسكريين إيرانيين وعراقيين بارزين في غارة أمريكية نفذتها طائرة مُسيّرة، قرب مطار بغداد الدولي.

(آ س)