إيران ترى أن مسار آستانا هو الأقوى وسط حديث عن لقاء بين بوتين وأردوغان

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية علي ربيعي إن طهران ترى أن مسار آستانا هو الأقوى لحل الوضع في إدلب.

وأكد ربيعي أن طهران تؤمن بالحلول السياسية لإنهاء الأزمة في إدلب، وقال: "نسعى لخفض التوتر في إدلب عبر عقد اجتماع ثلاثي لدول مسار آستانا في طهران".

وعملت إيران خلال التصعيد في إدلب على مسارين, الأول هو محاولة الحفاظ على مسار أستانا من خلال الاتصالات المكثفة بين روسيا وتركيا, أما المسار الثاني فهو مواجهة تقدّم تركيا ومرتزقتها في إدلب، حيث سقط قتلى من قوات تابعة لإيران بقصف تركي.

وحذّر المركز الاستشاري الإيراني في سوريا يوم أمس, القوات التركية بأنها تحت مرمى قواتها، وكان باستطاعتها الانتقام من القصف على قواته.

وفي سياق متصل، قالت الرئاسية التركية إن الرئيس رجب طيب أردوغان يعتزم زيارة روسيا في الخامس من شهر آذار الحالي.

وقال البيان: "يعتزم رئيسنا زيارة روسيا ليوم واحد في الخامس من مارس."

وقابلت روسيا خلال الفترة الماضية الدعوات التركية بعقد لقاء بين رئيسي الدولتين بعدم حماسية.

(ي ح)