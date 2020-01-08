إيران ترد على مقتل سليماني بهجوم صاروخي

إيران كان قد صرحت بأنها سترد على الهجوم الامريكي الذي أسفر عن مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني في الـ 3 من كانون الثاني الجاري.

اليوم شنت القوات الإيرانية فجر اليوم، هجوماً بصواريخ باليستيا على قاعدتين تتمركز فيها القوات الامريكية والتحالف الدولي في العراق.

الهجوم الصاروخي الأول استهدف قاعدة عين الأسد الجوية التي تقع في محافظة الانبار غرب العراق.

فيما استهدف الهجوم الثاني قاعدة عسكرية في مطار هولير بإقليم باشور "جنوب كردستان"، والتي تتمركز فيها قوات التحالف الدولي ومن ضمنهم قوات امريكية.

الهجوم بحسب البنتاغون تم عبر 12 صاروخاً، فيما قالت وكالة فوكس نيوز بأن الهجوم كان من خلال 15 صاروخ.

وقالت وسائل إعلام ان إيران صرحت بأن 80 من القوات الامريكية قتلوا خلال الهجوم على القاعدتين.

(د ج)