إيران تحذّر.. إسرائيل ستندم على جرائمها في سوريا

صرّح ولايتي لوكالة أنباء فارس الإيرانية بتعليق على القصف الإسرائيلي الأخير على سوريا قائلاً "إن الاعتداءات الإسرائيلية غير القانونية في المنطقة لا يمكن أن تمرّ من دون رد".

وتوعّد إسرائيل بأنها "ستندم على جرائمها" حيث ستتصدى "المقاومة في سوريا ولبنان للجرائم الأمريكية والإسرائيلية"، مضيفاً "أن حزب الله سيسوّي إسرائيل بالتراب إذا هاجمت لبنان".

وأكّد أن "الكيان الإسرائيلي" عاجز ولا يجرؤ على تنفيذ تهديداته ضد إيران، وتصريحات مسؤوليه بهذا الشأن "مجرد دعاية".

وكان النظام السوري أعلن فجر أمس، أن دفاعاته الجوية تصدّت لثلاث صواريخ إسرائيلية في سماء ريف العاصمة دمشق, فيما نفت وسائل إعلامٍ إيرانية مقتل مسؤول عسكري إيراني كبير خلال الهجمات.

وكانت إسرائيل توعّدت منذ فترة، بتحويل سوريا إلى فيتنام لإيران, حيث تكثفت الغارات على مواقع تقول تل أبيب أنها لقوات إيرانية وخصوصاً بعد الاجتماعات الروسية والإسرائيلية.

(ي ح)