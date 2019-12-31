يعتبر انتشار النفايات وتجميعها عشوائياً من أهم الصعوبات التي تُواجه الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا, في أغلب مناطقها.

وفي مسعى من لجنة البيئة والبلديات في مقاطعة الحسكة للتخلص من النفايات، والحد انتشار مكبّات النفايات العشوائية, تعمل على مشروع طمر النفايات في مكّبٍ مخصص لعملية التجميع.

واستكمالاً لخطة لجنة البيئة والبلديات التي أُطلقت منتصف عام 2019 يستمر العمل على المطمر الصحي للنفايات عبر إتمام حفر مساحة أكثر من 25 دونم من الأرض بعمق 3 متر, ضمن أرض خُصصت لها.

ويقع المطمر على مسافة 3 كم جنوبي مدينة الحسكة, كما فتحت الطريق الرئيسي للآليات إلى المكب, والاستعداد لعزله بجدران فاصلة عن باقي المنطقة.

وعن أهداف وميزانية ومراحل المشروع، وفي تصريح لوكالة أنباء هاوار، أشارت الرئيسة المشتركة لمديرية البيئة في مقاطعة الحسكة روبندا عبدو، إلى أن الغاية من المشروع هو التخلص من المكبات العشوائية والمحافظة على البيئة من خلال طمر النفايات, والحد من عمليات الحرق والنبش, وانتشارها.

وقالت روبندا عبدو: " خصص للمشروع مبلغ 25 مليون ليرة سورية, وسيتم إنجازه عن طريق آليات لجنة البيئة والبلديات في المقاطعة وعبر ورشاتها الفنية, والمبلغ المخصص سيتم إنفاقه لبناء سور يُحيط بالمكب منعاً لانتشارها, والحد من النبش ضمن مكان الطمر".

وأكّدت روبندا عبدو، إن العمل مستمر وقد وصل إلى نسبة أكثر من 50 بالمئة من خطة العمل.

(ه إ/هـ ن)

ANHA