إنتاج 2 طن من الشيبس يومياً بجهود المرأة

حقّق معمل روج لصناعة الشيبس مستوى عالياً من الإنتاج من حيث الكمية والنوعية، ويوزع الإنتاج في العديد من مدن شمال وشرق سوريا.

معمل روج لصناعة الشيبس، افتُتح في بداية عام 2015 من قبل هيئة الاقتصاد في إقليم الجزيرة، بهدف رفد الاقتصاد المحلي، وتأمين فرص عمل، وبشكل خاص للنساء.

تطور معمل روج من خلال إدخال آليات حديثة للتغليف والتطعيم وزيادة الإنتاج، مما ساهم في تخفيض الأسعار، والحدّ من احتكار أصحاب المعامل الخاصة.

ينتج المعمل نوعين من الشيبس والتي تتكون من مادتي القمح والذرة، حيث يوجد خطين للإنتاج في معمل روج، خط مخصص لصناعة شيبس الذرة وبثلاث نكهات (جبنة، بيتزا، كتشب).

وخط إنتاج مخصص لصناعة شيبس القمح وبثلاث نكهات (خل، ليمون حار، كتشب).

وينتج خطي الإنتاج ما يقارب 2 طن من النوعين يومياً، وهو ما يسد جزء من حاجة المنطقة من المنتوج.

ويتم تسويق إنتاج المعمل إلى أسواق عدد من مدن شمال وشرق سوريا، وبأسعار منافسة.

وحول نوعية الشيبس وكمية الإنتاج قالت الإدارية شيرين قاسم: إن المعمل ينتج الشيبس من الذرة والقمح وبنكهات ونوعيات مختلفة، وتحت أشراف مختصين قائمين على النوعية والإنتاج، ويتم غسل وتعقيم الآلات بشكل يومي بعد الانتهاء من العمل.

ويعمل في المعمل بحسب شيرين 12 امرأة، من أجل تأمين مصدر معيشة لعائلاتهن.

وفي نهاية حديثها أكدت الإدارية شيرين قاسم: إن هدف المعمل هو تأمين الاكتفاء الذاتي من المنتجات المحلية، وكسر احتكار المعامل الخاصة والتجار وتأمين فرص عمل للأهالي.

(ك)

ANHA