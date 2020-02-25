إصابة امرأة مسنة في قصف المرتزقة على منبج

وأقدم مرتزقة الاحتلال التركي المتمركزين في قرى جرابلس والباب المحتلتين على استهداف ريف منبج الغربي والجنوبي بعدة قذائف مدفعية وصاروخية سقط جلها في قرية الخاروفية جنوبي مدينة منبج والتي تتمركز في محيطها قوات النظام السوري.

وأسفر القصف عن اصابة امرأة مسنة تبلغ من العمر 75 عام تدعى أمينة حمداوي من أهالي قرية الخاروفية بإصابات بالغة نتيجة سقوط إحدى القذائف في منزلها.

ونقلت "أمينة" على إثرها إلى مشفى الفرات في مدينة منبج، وبحسب الأطباء المشرفين على وضعها الصحي والمشرفين على علاجها فإن المرأة تعرضت لكسر في الأضلاع وكسر في عظم الترقوة وكسر آخر في الحوض.

وجرى الإبقاء على المصابة في المشفى تحت المراقبة المركزة، إذ لا تزال حالتها الصحية غير مستقرة.

كما أسفر القصف عن إلحاق إضرار في ممتلكات المدنيين، فيما سقطت قذائف أخرى في الأراضي الزراعية.

وردت قوات النظام السوري بالمثل على مصادر إطلاق النيران.

يشار إلى أن اعتداءات مرتزقة الاحتلال التركي تكررت في محيط منبج بالتزامن مع تقدم النظام السوري في إدلب وتوسيع سيطرته على حساب الفصائل المرتزقة.

وحصل مراسل وكالة أنباء هاوار في منبج على صور تظهر آثار القصف الذي طال منازل المدنيين.

(كروب/ج)

ANHA