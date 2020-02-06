إصابة 14 إسرائيلياً في عملية دهس ومقتل فلسطيني في مواجهات

وقالت منظِمة الإسعاف الإسرائيلية نجمة داوود: إنها "عالجت ونقلت" إلى المستشفيات 14 شخصاً جراء الحادث الذي وقع في منطقة تضم مقاهي ومطاعم في القدس الغربية قرب حدود الشطر الشرقي من المدينة.

وقال المتحدّث باسم الشرطة ميكي روزنفيلد: "إن وحدات من الشرطة والمسعفين وصلوا إلى المكان ويحاولون العثور على السيّارة، وفُتِح تحقيق في هجوم إرهابي".

ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيليّة عن الشرطة قولها: إن هناك عملية البحث عن المشتبه بهم جارية الآن.

وأفاد المسعفون أن أحد الجرحى إصابته بالغة، وآخر إصابته "متوسطة"، فيما الـ12 الآخرون جروحهم طفيفة.

ولم تُعرف الدوافع المحتملة وراء هذه العملية، لكنها تأتي وسط توترات متصاعدة بين إسرائيل والفلسطينيين بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطته للسلام في الشرق الأوسط.

وعلى إثر ذلك, قُتل شاب فلسطيني وأصيب سبعة بجروح في صدامات وقعت مع الجيش الإسرائيلي باكراً، صباح اليوم، في جنين بشمال الضفة الغربية ، على ما أفادت وكالة وفا الفلسطينية .

وذكرت الوكالة أن يزن منذر أبو طبيخ البالغ من العمر 19 عاماً "استشهد جراء إصابته برصاص جنود الاحتلال" خلال مواجهات في جنين، وهو ثاني فلسطيني يُقتل برصاص جنود إسرائيليين في يومين.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن الجنود "رصدوا عدداً من الإرهابيين المسلحين الذين ألقوا متفجرات وأطلقوا النار عليهم، فردّت القوات" من أجل "إزالة التهديد".

(ي ح)