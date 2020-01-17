إصابات في صفوف الجنود الأمريكيين وتحذير إيراني بشأن البرنامج النووي

وتطرقت الصحف العالمية، اليوم الجمعة، إلى أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم بشكل أسرع من أي وقت مضى قبل الاتفاق النووي لعام 2015 وأنه لا يوجد الآن "حدود".

وول ستريت جورنال: إصابات بصفوف الجيش الامريكي نتيجة الغارات الإيرانية

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية "إن حوالي 12 جندياً أمريكياً أصيبوا في الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدتين في العراق الأسبوع الماضي، بعد أن ذكروا في البداية أنه لم تقع أية إصابات في الغارات.

وتتم معالجة 11 شخصاً تعرّضوا لارتجاج في الدماغ في أعقاب الهجمات على قاعدتين في العراق تضم القوات الأمريكية، حيث أطلقت إيران عشرات الصواريخ على أربيل في شمال العراق، وقاعدة الأسد الجوية المترامية الأطراف في الغرب، رداً على اغتيال الجنرال قاسم سليماني".

غارديان: ألمانيا تؤكد أن ترامب يهدّد أوروبا تجارياً بسبب سياسة إيران

فيما قالت صحيفة الغارديان:" أكدت وزيرة الدفاع الألمانية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدّدت بفرض ضريبة على واردات البلاد من السيارات بقيمة 25 في المئة، لدفع أوروبا إلى تفعيل الإجراءات المضادة لإيران بسبب انتهاك بنود الاتفاق النووي.

وأن الوزيرة الألمانية صرّحت في مؤتمر صحفي في العاصمة البريطانية لندن بأن "التهديدات موجودة بالفعل"، وذلك في معرض ردّها على سؤال حول مقالٍ نشرته جريدة واشنطن بوست، جاء فيه "أن ترامب حذّر فرنسا وألمانيا وبريطانيا بشكل سري من الضرائب التي قد تفرضها إدارته على السيارات الأوروبية".

تايمز: أزمة إيران: لا حدود لخططنا النووية ، كما يزعم الرئيس روحاني.

فميا تطرقت صحيفة التايمز إلى خطط إيران النووية وقالت: " ادّعى الرئيس روحاني أمس، أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم بشكل أسرع من أي وقت مضى قبل الاتفاق النووي لعام 2015، وأنه لا يوجد الآن "حدود".

في كلمة ألقاها أمام رؤساء البنوك الإيرانية، قال روحاني: إن البرنامج النووي للبلاد في "وضع أفضل" ـ منذ التخلي عن الصفقةـ عما كان عليه قبل خمس سنوات.

وأعلنت إيران قبل أسبوعين أنها لن تلتزم بالقيود المفروضة على عدد من أجهزة الطرد المركزي التي يمكن أن تستخدمها لتخصيب اليورانيوم ؛ وهي آخر خمسة التزامات علّقتها منذ اغتيال قاسم سليماني في 3 يناير.

بدأت الصفقة النووية في الانهيار بعد انسحاب الرئيس ترامب في منتصف عام 2018، وإعادة فرض العقوبات الأمريكية ، وحرمان إيران من المزايا الاقتصادية".

(م ش)