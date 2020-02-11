إسقاط مروحية للنظام بريف إدلب

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسقوط طائرة مروحية تابعة للنظام السوري بعد استهدافها في أجواء النيرب – قميناس بريف إدلب الشمالي الشرقي.

وبحسب المرصد شوهدت النيران تشتعل بالطائرة وهي تهوي في المنطقة، ولم ترد معلومات حتى اللحظة فيما إذا كانت المجموعات المرتزقة هي من استهدفت المروحية أم القوات التركية المتمركزة هناك، بينما لا يزال مصير طاقم الطائرة مجهولاً، وسط معلومات عن أسرهم من قبل المرتزقة المتواجدين في المنطقة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع توتر كبير بين قوات النظام بدعم من روسيا من جهة وتركيا من جهةٍ أخرى.

وسيطرت قوات النظام السوري اليوم على طريق الـ"M5", فيما تستمر المعارك بعد فشل المباحثات الروسية التركية.

(ي ح)