إسبر يطالب العراق بإجراءات لمنع استهداف القوات الأمريكية

وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي أن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر حثّ اليوم الاثنين رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي على اتخاذ خطوات لمنع تعرض القواعد التي تضم القوات الأمريكية للقصف.

وجاءت دعوة إسبر بعد أن حذّر مسؤول عسكري أمريكي رفيع الأسبوع الماضي من أن هجمات الجماعات المدعومة من إيران على قواعد تتموضع فيها القوات الأمريكية في العراق تدفع جميع الأطراف إلى تصعيدٍ لا يمكن السيطرة عليه.

وزادت الهجمات الصاروخية التي تستهدف القواعد العراقية، حيث يتمركز أعضاء التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في الأسابيع الماضية دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها عن أي حزب.

وقال المسؤول العسكري الأمريكي إن التحليلات الاستخباراتية تشير بأصابع الاتهام إلى القوات المدعومة من إيران.

ونقل بيان صادر عن مكتب عبد المهدي قوله أنه خلال اتصال هاتفي أعرب إسبر عن قلقه بشأن قصف بعض المنشآت وضرورة اتخاذ إجراءات لوقفها.

(م ش)