إرجاء عودة 35 عائلة نازحة الى مدنهم لسوء الظروف الجوية

وتسير الادارة الذاتية لشمال وشرق سوريا رحلات عودة النازحين الراغبين بالعودة الى ديارهم , وفي هذا السياق كان من المقرر ان تسير ادارة مخيم الهول رحلة جديدة من النازحين السوريين " الطبقة, والرقة", الا انه تم تأجيل تسير الرحلة نظرا للظروف الجوية السيئة وتراكم الثلوج.

رحلات العودة في مخيم الهول تأتي وفقاً لقرار الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا، وبعد استكمال الأوراق المطلوبة، وكفالة وجهاء العشائر.

و كان من المقرر اعادة 35 عائلة من عوائل مدينتي الرقة والطبقة الى مدنهم ضمن الرحلة رقم 12 من الرحلات التي سيرتها الادارة الذاتية لشمال وشرق سوريا, الا انه تم تأجيل الرحلة الى موعد, لم يتم تحديده الى حين تحسن الظروف الجوية, وعودة الطرقات الرئيسية المؤدية الى المدينتين الى الخدمة.

وكانت إدارة المخيم قد سيّرت الرحلة الحادية عشر في الـ 2 من كانون الثاني عام 2020، وهم من أهالي دير الزور.

(أ م /سـ)

ANHA