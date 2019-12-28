إدلب... غارات روسية مكثفة مع استمرار الاشتباكات

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن غارات جوية نفذتها مقاتلات حربية تابعة للقوات الروسية استهدفت مناطق في كل من معرة النعمان ومعصران جنوب إدلب، ومعر شورين والدير الشرقي ومحاور التماس في ريف إدلب الجنوبي الشرقي.

فيما تعرضت خطوط التماس في ريف إدلب الجنوبي الشرقي لقصف صاروخي مكثف مصدره قوات النظام المتمركزة في معسكر جورين، بالإضافة لقصف صاروخي طال مناطق متفرقة في ريف إدلب الجنوبي، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر.

فيما شهدت خطوط التماس في ريف إدلب الجنوبي الشرقي اشتباكات وقصفاً صاروخياً متبادلاً بين قوات النظام والمرتزقة التي تدعمها تركيا .

(آ س)