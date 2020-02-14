إدارة منبج تشارف على الانتهاء من إنشاء مخيم لنازحي إدلب

وقال محمد خير شيخو في تصريح لوكالة أنباء هاوار أنه" نتيجة الحرب التي تشهدها إدلب والتي جلبت الويلات لأهالي إدلب بلا ذنب نتيجة الأعمال الحربية على بلداتهم وقراهم أعلنت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وقوات سوريا الديمقراطية عزمهم استقبال الفارين من المعارك في إدلب".

وأشار إلى أن "الادارة المدنية الديمقراطية في منبج وريفها سارعت لإنشاء مخيم خاص بنازحي إدلب والذي يقع في جديدة الحمر جنوبي مدينة منبج على بعد 26كم، وتجري أعمال استكمال انشاء المخيم على قدم وساق لاستيعاب العوائل النازحة من إدلب".

ولفت شيخو إلى أن "الطقس المثلج والقارس خلال اليومين الأخيرين يدفعهم للعمل في ظل ظروف قاسية من أجل تخديم المخيم الخاص بأهالي إدلب لإيوائهم وسيتم انشاء 300 خيمة كحل اسعافي إذ تبلغ استيعابية المخيم بالكامل 1500 خيمة"، وقدر عدد نازحي إدلب "في منبج لوحدها أكثر من 135 عائلة منتشرين ما بين مخيم رسم الأخضر وبلدة العريمة والعدد في تزايد".

وأكد محمد خير أن "أبوابهم مفتوحة أمام أهالي إدلب الفارين من حروب منطقتهم"، مشيراً إلى أن "دعم الأسر النازحة وانشاء المخيم في منبج مقدم من قبل الادارة المدينة الديمقراطية في منبج وريفها دون دعم من قبل أي منظمة انسانية أو جهة دولية:.

وناشد "المنظمات العالمية والانسانية للوقوف إلى جانب أهالي إدلب وتقديم المساعدة لهم في ظل الظروف الجوية الصعبة".

يشار إلى أن عملية انشاء مخيم جديدة الحمر تشهد عراقيل حسب المخطط الزمني بسبب قساوة الطقس وسيستأنف العمل فيه بشكل اعتيادي في أقرب وقت ممكن.

(كروب/ج)

ANHA