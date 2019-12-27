إدارة مخيم الهول تسلّم فتاة إيزيدية لمجلس البيت الإيزيدي

شن مرتزقة داعش بتاريخ 3 آب 2014 هجوماً على قضاء شنكال في باشور كردستان"جنوب"، وخلال ذلك ارتكب المرتزقة المجازر بحق الإيزيديين، وقاموا باختطاف أكثر من 5 آلاف فتاة وامرأة إيزيدية، ونقلهن إلى مناطق سيطرتهم في العراق وسوريا.

وخلال حملاتها للقضاء على مرتزقة داعش، حررت قوات سوريا الديمقراطية المئات من الإيزيديات، حيث عملت عن طريق هيئة المرأة، ومجلس البيت الإيزيدي لإيصالهن لذويهن في شنكال.

هذا وسلّمت يوم أمس، إدارة مخيم الهول الخاص بعوائل مرتزقة داعش، الفتاة الإيزيدية، مهور سمير رشو المنحدرة من قرية حردان في شنكال، لمجلس البيت الإيزيدي في مقاطعة الجزيرة، بعد أن تم التعرف عليها أثناء وجودها في المخيم.

وكانت مهور قد تم نقلها للمخيم، بعد تحرير آخر معاقل المرتزقة في قرية الباغوز في ريف دير الزور، قبل أن يتم التعرف عليها بعد تواصلها مع إدارة المخيم.

ويعمل البيت الإيزيدي بعد استلام الإيزيديات، على التواصل مع مجلس الإدارة الذاتية في شنكال، للتواصل مع ذوي المحررات وإعادتهن إليهم، وبحسب الإحصائيات، فقد عمل المجلس على إيصال أكثر من 53 إيزيدية حتى الآن لذويهن.

(سـ)