إدارة المرأة في الطبقة تكشف مخطط عملها للعام الحالي

تحت شعار "بروح المرأة الوطنية والسياسية المقاومة، ستنتصر إرادة المرأة الحرة" عقدت إدارة المرأة في منطقة الطبقة، اجتماعها السنوي الثاني لعموم مجالس ودور المرأة في الطبقة وريفها.

وحضر الاجتماع السنوي الذي عُقد في قاعة مركز الثقافة والفن، ممثلات عن مؤتمر ستار ، إدارة المرأة في الرقة، إدارة المرأة في دير الزور، قوى الأمن الداخلي - المرأة، وحدات حماية المرأة، وممثلات عن الإدارة المدنية الديمقراطية لمنطقة الطبقة، إلى جانب العشرات من نساء الريفيْن ـ الشرقي والشمالي ـ لمنطقة الطبقة.

وزُينت القاعة التي عُقد فيها الاجتماع بصور الشهيدات "بارين كوباني، أفيستا خابور، هفرين خلف، هناء صقر"، ولافتات كُتب عليها "الاحتلالُ عنفٌ"، وبمقاومة هفرين سنحطم الاحتلال والفاشية، "المرأة الحرة هي رمز النضال والمقاومة"، "الاحتلال التركي يقتل شعوب شمال وشرق سوريا بصمت دولي".

بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت، إكراماً لأرواح الشهداء، ومن ثم قرأت الإدارية في إدارة المرأة بمنطقة الطبقة راضية العبد التقرير السنوي للعام، الصادر عن إدارة المرأة في الطبقة، والذي تضمن الفعاليات التي قامت بها الإدارة على مدى عام، و مشاريعهم للسنة المقبلة.

كما قرأت الفعاليات التي أنجزتها الإدارة خلال عام، وكان من أهمها عقد الكونفرانس الأول للمرأة، وانعقاد ملتقى وجيهات عشائر الفرات، بالإضافة لزيارة أكثر من 3050 امرأة في المنطقة، و تنظيم 129 ندوة توعوية"، إلى جانب إعادة تشكيل هيكلية مجالس ودور المرأة، وزيادة عدد الإداريات في إدارة المرأة .

وكشفت إدارة المرأة في منطقة الطبقة عن مخططها السنوي، والذي تضمن زيادة عدد الندوات التي تشرف عليها لجنة التدريب، ضمن الإدارة في منطقة الطبقة، و تنظيم جلسات و منتديات حوارية لوجيهات العشائر العربية، وفتح دورات لمحو الأمية.

واختُتم الاجتماع بعرض سنفزيون قصير، يضم الإنجازات التي قامت بها إدارة المرأة في منطقة الطبقة واللجان التابعة لها.

(ع أ- و ه/م ح)

ANHA