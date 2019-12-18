إحياء الذكرى الثانية لاستشهاد مراسل وكالتنا الصحفي رزكار دنيز

مراسل وكالتنا، الصحفي رزكار أدانميش "رزكار دنيز"، استشهد في الـ 18 من كانون الأول عام 2017، عندما شن مرتزقة داعش هجوماً على النازحين في ريف دير الزور.

وبمناسبة الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد الصحفي رزكار دنيز نُظّم اليوم في مزار الشهداء بمخيم مخمور بباشور "جنوب كردستان"، مراسم استذكار، حضرها عدد من الصحفيين وذوي الشهيد رزكار، وعدد من أهالي المخيم.

وفي كلمة ألقاها الصحفي ويسي تالي خلال المراسم استذكر شهداء الحقيقة، وقال "الشهيد رزكار دنيز هو سار على طريق شهداء الحقيقة كغربة، وغريب، ودنيز".

كما ألقت الصحفية ومرسلة فضائية المرأة JIN TV بيريفان تونج كلمة خلال المراسم قالت فيها "نحن كزملاء وأصدقاء للشهيد رزكار دنيز، نسير على خطى شهداء الحقيقة، ونناضل من أجل إظهار الحقيقة".

ومن جانبها استذكرت والدة الشهيد الصحفي رزكار دنيز، مريم أدانميش خلال كلمة ألقتها في المراسم كافة شهداء الحرية، وقالت "الشهيد رزكار لم يكن ولدي فقط، بل كان صديقي أيضاً، وانتم جميعكم رزكار، لا فرق بينكم وبين رزكار بالنسبة لي".

ANHA