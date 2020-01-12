تستمر جرائم نساء مرتزقة داعش بحق النازحين السوريين واللاجئين العراقيين في مخيم الهول 45 شرق مدينة الحسكة السورية, في محاولة منهن لإحياء الفكر الداعشي المتطرف, والسيطرة على أفكار قاطني المخيم, لا سيما بعد فقدان مرتزقة داعش السيطرة العسكرية على آخر معاقلها على الأراضي السورية, في آذار من العام المنصرم.

و أفاد مراسلنا، صباح اليوم، باندلاع حريق في مجموعة مؤلفة من أربعة خيم ضمن القطاع السادس في المخيم, أدى الى احتراق الخيم الأربعة بشكل كامل، وإصابة امرأة بحروق بليغة , نُقلت على إثرها الى المشفى الميداني في المخيم, وتتلقى العلاج فيه حالياً.

وحول ملابسات الواقعة، قال مصدر من أمن المخيم: " إن عملية احتراق الخيم مفتعلة من قبل مجموعة من نساء القطاع السادس نفسه, ووقعت الحادثة عند مطلع فجر اليوم, ما أدى الى إصابة امرأة مسنّة في العقد السادس من عمرها بحروق بليغة, نتيجة عدم تمكن قاطني الخيم المجاورة من الوصول إليها, ونجاة من بقي من قاطني الخيم الأربعة المحترقة ،وهي نازحة سورية".

وأشار المصدر نفسه إلى أن لحظة إشعال النيران في الخيم الأربعة، تم رصدها من قبل كاميرات المراقبة, وتم تعقّب آثار النسوة اللواتي قمن بعملية حرق الخيم, لكن نتيجة تحرك النساء في المخيم على شكل مجموعات, ولباسهن الأسود الموحّد، صعُب الوصول إليهن بشكل مباشر وأسرع, وما زالت عملية التحقيق جارية.

ونشطت أعمال القتل والطعن, وحرق الخيم، والفرار، في مخيم الهول، والذي يُعتبر أخطر مخيم في العالم, وبشكل كبير، بالتزامن مع هجوم جيش الاحتلال التركي ومرتزقته على مناطق شمال وشرق سوريا, ولا سيما بعد إعلان التحالف الدولي مقتل متزعم المرتزقة ( أبو بكر البغدادي) في الـ 26 من تشرين الأول، من العام المنصرم.

ويعد مخيم الهول أكبر المخيمات في مناطق الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، ويقطنه أكثر من 68 ألف شخص، منهم نازحون سوريون ولاجئون عراقيون، بالإضافة إلى نساء وأطفال مرتزقة داعش, كما يُعتبر الأخطر من بين مخيمات العالم، نتيجة وجود أكثر من 40 ألف شخص من زوجات وأطفال مرتزقة داعش.

(أ م /سـ)

ANHA