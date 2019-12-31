إجراءات قوى الأمن الداخلي تنشر الارتياح بين المواطنين عشية رأس السنة

لسلامة واستقرار المنطقة وحماية سكانها، عزّزت قوى الأمن الداخلى في شمال وشرق سوريا الإجراءات، قُبيل احتفالات رأس السنة، لمنع وقوع أية هجمات إرهابية محتملة، وتفادياً للحوادث.

ومن ضمن الإجراءات التي اتخذتها قوى الأمن الداخلي، زيادة عدد دورياتها ونقاط التفتيش على مداخل ومخارج الأحياء، لتفتيش السيارات والحافلات الوافدة والخارجة.

الرئيس المشترك لهيئة الداخلية في إقليم الجزيرة كنعان بركات، بارك العام الجديد 2020 على جميع شعوب شمال وشرق سوريا، وتمنّى أن يكون عاماً للخير والسلام وللنصر.

وأهاب بركات، المواطنين التقيد بالقوانين الصادرة من قوى الأمن الداخلي، وقال: "على جميع المواطنين الالتزام بقواعد السلامة العامة، والتقيد بالتعليمات الصادرة، التي تنص على عدم إطلاق الأعيرة النارية خلال ليلة رأس السنة الميلادية".

وأكد الرئيس المشترك للهيئة الداخلية في إقليم الجزيرة كنعان بركات، أن مهمة قوى الأمن الداخلي، هي توفير الأمن لجميع المواطنين، لافتاً إلى أن التعبير عن الابتهاج والفرح بقدوم ليلة رأس السنة، ليس بإطلاق الأعيرة النارية.

المواطنون يشكرون قوى الأمن الداخلي

وكان عدد كبير من المواطنين قد وجهوا الشكر لقوى الأمن الداخلي على مواقع التزواصل الاجتماعي.

المواطن عصام محمود، لفت بالقول "نحن من جانبنا متعاونون مع الأسايش ونُعلمهم في حال رأينا أية حركة غريبة في المدينة، التشديد الأمني لقوى الأمن الداخلي عشية أعياد رأس السنة جيد، وتكثيف الحواجز سيمنع أعدائنا من الوصول إلى مدننا، والقيام بعمليات إرهابية".

ونوّه المواطن علي عمر، إن وضع مناطق شمال وشرق سوريا حساس، ومهدّد، من قبل عدة أطراف معادية، للقيام بعمليات إرهابية، وتعمل قوى الأمن الداخلي ليلاً نهاراً لقضاء المواطنين أعيادهم بخير وسلامة.

وأضاف عمر " العمل الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي مُبارك، وخاصة أن شعب المنطقة مُهدّد.

2019 كان عاماً مليئاً بالآلام والأوجاع، ونتمنى أن يكون عام 2020 عام عودة الأمن والاستقرار، وأن يعود أهالي عفرين وسري كانيه وكري سبي إلى منازلهم، التي هُجّروا منها".

وأصدرت قوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا في الـ 24 كانون الأول، بياناً بمناسبة حلول أعياد الميلاد ورأس السنة، ودعت المواطنين للتقيد بالقرارات، وعدم إطلاق الأعيرة النارية من قبل المواطنين والعسكريين، تحت طائلة المحاسبة والمسؤولية القانونية.

(هـ ن)

ANHA