إتلاف كمية من اللحوم الفاسدة في كوباني

تواصل الجهات المعنية في مدينة كوباني مراقبة وضبط الأسواق، وذلك لمنع تداول المواد المنتهية الصلاحية، والفاسدة، وتعمل أيضاً على ضبط الأسعار.

وفي هذا الإطار، ضبط مكتب المخالفات في بلدية الشعب في مدينة كوباني مع ضابطة البلدية كمية من اللحوم الفاسدة كانت بعض المحال التجارية تعرضها للبيع.

وصادرت البلدية اللحوم الفاسدة، وأحرقتها خارج مدينة كوباني، تفادياً لتفشي الأمراض منها.

و دعت العضوة في مكتب المخالفات في بلدية الشعب خديجة مصطفى أهالي مدينة كوباني إلى الحذر، وعدم شراء اللحوم الفاسدة، والإبلاغ عنها في حال الاشتباه ببيعها لدى المحال التجارية.

(ه ح/ج)

ANHA