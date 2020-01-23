أول امرأة عربية تتولى منصب وزارة الدفاع

شهدت الحكومة الجديدة لأول مرة اختيار 6 وزيرات من بين 20 منصباً، فيما تولت حقيبة وزارة الدفاع زينة عكر لتصبح أول وزيرة للدفاع عربية.

وحظي اختيار وزيرة للدفاع في الحكومة اللبنانية الجديدة، من بين 6 وزيرات وهن" ماري كلود نجم تولت منصب وزير العدل، لميا يمين الدويهي تولت منصب وزيرة العمل، غادة شريم عطا تولت مضب وزيرة المُهجّرين، منال عبد الصمد تولت منصب وزارة الإعلام، فارتينيه أوهانيان تولت منصب وزيرة الشباب والرياض" بترحيب واستحسان الجميع .

تولت زينة عكر منصب وزيرة الدفاع ، نائب رئيس مجلس الوزراء، لتصبح أول امرأة عربية تتولى هذا المنصب، وقد رُشحت من قبل تكتل لبنان القوي، برئاسة جبران باسيل والرئيس اللبناني ميشال عون.

وهي حاصلة على شهادة البكالوريوس في العلوم الاجتماعية في التسويق / الإدارة من الجامعة اللبنانية الأمريكية، ولديها أكثر من 20 عاماً من الخبرة العملية والإدارية والبحثية، كما عملت مع منظمة المعلومات الدولية، ومؤسسة ومديرة برنامج جمعية التنمية الاجتماعية والثقافية (INMA).

(م ح)