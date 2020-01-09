أوكرانيا تدرس فرضيات سقوط الطائرة، من بينها هجوم صاروخي

وبحسب ما أوردت وكالة "رويترز"، فإن السلطات الأوكرانية تبحث في إمكانية إصابة الطائرة المنكوبة بصاروخ مضاد للطائرات، ربما أدى إلى تحطمها.

وقال أمين عام مجلس الأمن الوطني الأوكراني، أولكسي دانيلوف، إن المحققين الأوكرانيين يريدون البحث في احتمال وجود حطام صاروخ روسي في موقعة تحطم الطائرة، بعد الاطلاع على معلومات على الإنترنت.

وكتب في منشور على فيسبوك يقول: "إن أوكرانيا تدرس أسباباً عدة محتملة لتحطم الطائرة التابعة للخطوط الدولية الأوكرانية، بما في ذلك هجوم صاروخي محتمل، أو تصادم، أو انفجار محرك، أو عمل إرهابي.

ومن جانبه، طمأن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مواطنيه بأن الحقيقة وراء تحطم الطائرة ستظهر بـ"التأكيد".

وقطع زيلينسكي زيارة إلى سلطنة عُمان وعاد إلى كييف، وقال في بيان: إن فريقاً من الخبراء الأوكرانيين سيتوجه إلى طهران للمساعدة في التحقيق.

وكانت طائرة تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية من طراز "بوينغ 737"، تحطمت بعيد إقلاعها من مطار الخميني في طهران، ما أدى إلى مقتل كل من كانوا على متنها، وعددهم 176 شخصاً.

وتزامن سقوط الطائرة الأوكرانية مع إطلاق إيران صواريخ باليستية على قواعد تستضيف قوات أمريكية في العراق.

(ي ح)