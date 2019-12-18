أهالي ناحيتي الهول وتل حميس يقدّمون العزاء لذوي الشّهيد علي محمّد

توجّه المئات من أهالي ناحية تل حميس وناحية الهول والمؤسّسات المدنية والعسكرية فيها ووجهاء النّاحيتين إلى خيمة عزاء الشّهيد علي محمّد المنصوبة في بلدة أم حجيرة، التّابعة لناحية الهول بمقاطعة الحسكة، والّتي زُيّنت بصور الشّهيد.

وبوصول المعزّين خيمة العزاء وقفوا دقيقة صمت، تلاها إلقاء العديد من الكلمات منها كلمة الرّئيس المُشترك لمجلس ناحية الهول عمّار الحسين، والرّئيس المشترك لمجلس ناحية تل حميس صالح الخلف، والرّئيسة المشتركة لمقاطعة قامشلو بروين يوسف.

حيث قدّمت الكلمات بمجملها واجب العزاء لذوي الشّهيد ورفاقه في السّلاح، مُتعهّدةً بالوقوف إلى جانب قوّات سوريا الديمقراطية والسّير على طريق الشّهداء حتّى تحقيق الأهداف الّتي ضحّوا بحياتهم في سبيلها.

وندّدت الكلمات بهجمات وانتهاكات الاحتلال التّركيّ في شمال وشرق سوريا، وأكّدت على أنّ هدف الاحتلال هو القضاء على مشروع الأمّة الدّيمقراطيّة وأخوّة الشّعوب، وجاءَت هجمات الاحتلال بعد هزيمة داعش الّتي كانت تعتبر يد تركيا في المنطقة.

وانتهت مراسم العزاء بقراءة وثيقة الشّهيد علي نسو محمّد الاسم الحركي علي، والّذي استُشهد أثناء تأديته لواجبه العسكريّ، وذلك بتعرّضه للاغتيال على يد خلايا داعش، وسلّمت وثيقته لذويه وسط ترديد المعزّين للشّعارات الّتي تمجّد الشّهداء وتخلّد ذكراهم.

(ش أ/ ل)

ANHA