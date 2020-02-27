أهالي منبج يستذكرون شهداء شهر شباط

استذكر مجلس عوائل الشّهداء 33 شهيداً لشهر شباط. وذلك بحضور أعضاء المؤسّسات العسكريّة والمدنيّة، بالإضافة إلى العشرات من عوائل الشّهداء في منبج.

وبدأت مراسم الاستذكار بالوقوف دقيقة صمت, ومن ثمّ ألقى الرّئيس المشترك لمجلس عوائل الشّهداء محمود العيدو كلمة باسم المجلس قال فيها: "في هذا اليوم المبارك نستذكر شهداءنا شهداء شهر شباط, إنّه ليومُ فخر واعتزاز، ونستذكر أيضاً جميع الشّهداء الّذين استشهدوا, شهداؤنا هم مشاعل نور، فلا كلمات تصف عظمتهم، فهم الّذين سطّروا أروع البطولات في الفداء والتّضحية".

ومن جانبه قال القيادي في مجلس منبج العسكريّ محمود إبراهيم في كلمة باسم المجلس: "نفتخر بكلّ قطرة من دماء شهدائنا الأبرار الّذين سقوا بدمائهم أرض الوطن، وبفضل تلك الدّماء تمّ دحر الإرهاب, فلن نتنازل عن شبر أرض حررها شهداؤنا بدمائهم الطّاهرة".

ومن ثمّ أوقد الحضور الشّموع على أضرحة الشّهداء، معاهدين أنهم سيستمرّون على خطاهم، لتحرير كلّ شبر من أرض الوطن.

(س ع/إ)

ANHA