أهالي مقاطعة قامشلو يستذكرون المناضلة فيان صوران

يصادف، اليوم الأحد، الذكرى السنوية الـ 14 لاستشهاد المناضلة فيان صوران، التي نفذت عملية فدائية احتجاجاً على العزلة المفروضة على القائد أوجلان، والسياسة التصفوية التي سيّرتها وتسيّرها الدولة التركية ضد أوجلان.

ونفذّت فيان صوران (ليلى ولي) في شباط ٢٠٠٦ في منطقة حفتانين عملية فدائية، وأضرمت النار في جسدها، وأكدت في الرسائل التي تركتها أنها لن ترضى بمعايشة (ذكرى سنوية أخرى) للمؤامرة الدولية التي نُفذّت ضد القائد أوجلان.

ديرك

شاركت العشرات من النساء في مدينة ديرك في مراسم استذكار الشهيدة فيان صوران، والتي أقيمت في مركز دجلة للثقافة والفن في مدينة ديرك، وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت، تلتها قراءة رسالة الشهيدة فيان صوران من قبل عضو مؤتمر ستار عطية أحمد.

ومن ثم ألقت الإدارية في مؤتمر ستار جيان سيبان كلمة قالت فيها: "في شخص الشهيدة فيان نستذكر جميع الشهداء، وشهداء حركة المرأة في عموم كردستان، ونعاهد على السير على خطاهن حتى تحقيق حلمهن في الحرية".

وتابعت جيان: "إن الشهيدة فيان تمثل صوت المرأة الحرة التي ناضلت ضد الشوفينية والذهنية الذكورية لتحرير المرأة من القيود والعادات البالية".

كما عُرض خلال المراسم سنفزيون عن تاريخ ونضال الشهيدة فيان صوران ضمن صفوف حركة التحرر الكردستاني.

كركي لكي

وفي ناحية كركي لكي نُظّمت المراسم في صالة نقابة العمال في بلدة رميلان بحضور العشرات من النساء.

مراسم الاستذكار بدأت بالوقوف دقيقة صمت، ومن ثم عرض سنفزيون عن حياة المناضلة فيان صوران.

وتلتها قراءة نص رسالة المناضلة فيان صوران من قبل الإدارية في مؤتمر ستار نسرين محمد.

وانتهت مراسم الاستذكار بالشعارات التي تُمجّد الشهداء.

عامودا

وفي هذا الصدد نظم مؤتمر ستار سلسلة اجتماعات في عدّة مناطق ضمن مقاطعة قامشلو، حيث عُقد اجتماع موسع لأهالي ناحية عامودا ببلداتها الأربعة، وقراها في مركز هوري للثقافة والفن في الناحية.

وتحدثت عضوة مؤتمر ستار روزا ولات في الاجتماع عن بعض خصال المناضلة فيان صوران، وقالت:" ولدت فيان صوران في مدينة السليمانية عام 1981، وهي ابنة إحدى أكبر العشائر الكردية في باشور كردستان، وهي عشيرة الجاف".

وبيّنت روزا ولات بأن فيان صوران لم تكن راضية عن النظام الاجتماعي في مجتمعها، وكانت تعارض الذهنية الذكورية المتردية التي تحاول سلب المرأة إرادتها وحقوقها، وعلى إثرها قررت الانضمام لصفوف حركة حرية كردستان عام 1997، وكانت مفعمة بالروح الوطنية، وهذا مكّنها من العمل في شرقي كردستان ضمن ظروف صعبة.

تلاها عرض سنفزيون عن مسيرة المناضلة فيان خلال وجودها ضمن صفوف حركة حرية كردستان.

تربه سبيه

وفي ناحية تربه سبيه التابعة لمقاطعة قامشلو، استذكر العشرات من مكونات الناحية الشهيدة فيان صوران في صالة النادي السياحي شمال الناحية.

وتحدثت خلال مراسم الاستذكار إدارية مؤتمر ستار آسيا جمعة عن محطات من حياة الشهيدة فيان ومرحلة نضالها ضمن حركة حرية كردستان، وبيّنت بأنها ناضلت من أجل حرية المرأة، ونفذت عملية فدائية تنديداً بالمؤامرة الدولية التي طالت القائد أوجلان.

واختتمت مراسم الاستذكار بعرض سنفزيون عن حياة الشهيدة فيان.

(كروب/س و)

ANHA