أهالي كوباني: سنرفع من وتيرة النضال ونحرر عفرين من المرتزقة

بالتزامن مع الذكرى السنوية الثانية لبدء هجمات جيش الاحتلال التركي على مقاطعة عفرين، أجرت وكالة أنباء هاوار لقاءات مع عدد من أهالي مدينة كوباني, الذين استنكروا الاحتلال التركي لعفرين، وأكدوا وقوفهم إلى جانب أهالي عفرين حتى تحريرها من الاحتلال.

وكان جيش الاحتلال التركي قد هاجم مقاطعة عفرين في الـ20 من كانون الثاني عام 2018، واحتل مركز مدينة عفرين والمئات من قراها في الـ18 من آذار/مارس من ذات العام بعد مقاومة كبيرة أبدتها قوات سوريا الديمقراطية لـ58 يوماً.

واستنكرت جيهان محمد بوزان الاحتلال التركي لمقاطعة عفرين, وقالت: "العدوان التركي الذي احتل مقاطعة عفرين مارس فيها أبشع الجرائم بحق المدنيين العزّل، وما زال يمارس على مرأى ومسمع العالم أجمع جرائم بحق المدنيين الأبرياء ترتقي لجرائم الحرب".

وأضافت جيهان "إننا كأهالي مدينة كوباني سنقاوم، وسنضحي بأنفسنا, ونقف إلى جانب أهالي مقاطعة عفرين حتى تحريرها من رجس الاحتلال التركي مرتزقته".

كما قال ولات شيخو, "لا نقبل العدوان والانتهاكات التي مورست ومازالت تمارس من قبل الاحتلال التركي في مقاطعة عفرين, والتي تعتبر انتهاكاً صارخاً لسيادة الأراضي السورية".

وأوضح شيخو أن "الاحتلال التركي على غرار ما فعله في مقاطعة عفرين يقوم به الآن في كل من كري سبي وسريه كانيه, سنقف إلى جانب قواتنا حتى نحرر أرضنا من المرتزقة والاحتلال التركي".

ومن جانبها، تقول صالحة علي "العدوان التركي يقوم بالتغير الديمغرافي في كل من عفرين وسريه كانيه وكري سبي إلى جانب ممارسة القتل، والنهب، والسلب بحق ممتلكات أهاليها وتهجير سكانها الأصليين، وتوطين المرتزقة الذين فرّوا من مناطق النظام السوري في منازلهم دون رحمة وأمام أنظار العالم أجمع".

وأوضحت صالحة في نهاية حديثها بأن "لا أحد يهتم بأهالي المنطقة الذين قضوا على أخطر الجماعات المرتزقة الذين كانوا عبئاً على العالم أجمع".

(ه ح/ج)

ANHA