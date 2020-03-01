أهالي كوباني يشيّعون جثمان الشّهيدَين غمكين ودلبرين إلى مثواهما الأخير

وشارك الآلاف من أهالي مقاطعة كوباني إلى جانب أعضاء الإدارة الذّاتيّة، ومؤسّسات المجتمع المدنيّ، ومقاتلي قوّات سوريّا الدّيمقراطيّة، في مراسم تشييع الشّهيدين: مصطفى رمي الاسم الحركيّ غمكين كوباني، والشّهيد أدهم فتحي الاسم الحركي دلبرين كوباني.

واستقبل الأهالي جثمان الشّهيدين أمام مزار الشّهيدة دجلة، وسط ترديد الشّعارات الّتي تمجّد الشهداء، وتحيّي نضالهم: "الشهداء لا يموتون"، ثمّ اتّجهوا بهما صوب منصّة المراسم.

وهناك بدأت مراسم التّشييع بالوقوف دقيقة صمت، تلتها كلمة باسم مجلس مقاطعة كوباني، ألقاها فرحان كوباني، قال فيها: "نحن نطالب بالحياة الحرّة والمساواة، وندعو إلى استعادة كافّة حقوقنا المغتصبة من قبل الدّول السّلطويّة، وعلى رأسها دولة الاحتلال التّركيّ، وهذا ليس بالسّهل أن نحصل عليه إلّا بالتّضحية".

وتابع فرحان قائلاً إنّ: "الدّول الاستبداديّة اغتصبت كلّ قيم وثقافة الشّعب الكرديّ، ولم تكتفِ بهذا، بل خطّطت لمؤامرات قذرة ضدّ الشّعب الكرديّ بشخص القائد عبد الله أوجلان، وكما تشنّ بين الحين والآخر هجمات على مناطق شمال وشرق سوريّا، وتستخدم أساليب تهجير الأهالي من ديارهم، وتغيّر ديمغرافيّة المنطقة، بغية إبادة الشّعب الكرديّ".

ودعا فرحان في ختام حديثه أهالي وشبّان وشابّات كوباني إلى أن يكونوا يقظين في كلّ لحظة أمام مؤامرات ومخطّطات الدّول المهيمنة على شعوب المنطقة، والّتي تهدف إلى إفشال ثورة الحرّيّة، ومشروع الأمّة الدّيمقراطيّة.

وبدوره ألقى عزت حمو كلمة باسم عائلة الشّهيد غمكين كوباني، حيثُ قال: "إنّ الشّهيد غمكين هو شهيد أجزاء كردستان الأربعة، وشهيد المساواة والدّيمقراطيّة، وسنضحّي، وسنقدّم الشّهداء حتّى انتهاء الهجمات على المنطقة، ولن نتردد أبداً في تقديم الغالي والنفيس بهدف تحرير أرضنا وشعبنا".

ومن ثمّ قرأت عضوة في مجلس عوائل الشّهداء وثيقة الشّهيدين، وتمّ تسليمها إلى ذويهما.

ثمّ حمل الأهالي جثمان الشّهيدين على أكتافهم، ليواريا الثّرى في مثواهما الأخير، وسط زغاريد الأمّهات.

(إ)

ANHA