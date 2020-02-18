أهالي كوباني يستذكرون أوصمان دادلي في ذكرى استشهاده الـ12

وتوافد المئات من أبناء مقاطعة كوباني إلى قرية دادلي مسقط رأس الشهيد أوصمان محمد سليمان حجي الملقب باسم "أوصمان دادلي، وذلك للمشاركة في مراسم احياء الذكرى السنوية الـ12 لاستشهاده.

و"دادلي" يعتبر من أحد القياديين المؤسسين لحزب الاتحاد الديمقراطي وعرف بنضاله على مدى عقود من الزمن حتى استشهد بعد تعرضه لتعذيب وحشي في سجون النظام السوري عام 2008 في مثل هذا اليوم.

وخلال مراسم الاستذكار، ألقى الإداري في مجلس عوائل الشهداء في كوباني سليمان سليمان كلمة قال فيها بأن "المعلم أوصمان ناضل منذ عام 1980 وحتى استشهاده لإيصال الشعوب بكافة مكوناتها إلى الحرية".

وقال سليمان "أوصمان كان من الساعين إلى تحقيق وحدة الشعوب ووحدة الصف الكردي، لذا نحن كعوائل الشهداء نناشد كافة المؤسسات والأحزاب السياسية للوصول إلى وحدة الصف الكردي لتحقيق أحلام شهداءنا وتحقيق تطلعاتهم وأهدافهم السامية".

وأشار في نهاية حديثه إلى أن عوائل الشهداء مستمرة في إعلاء راية الشهداء والسير على دربهم حتى تحقيق النصر وتحرير كافة الشعوب.

ثم ألقت الرئيسة المشتركة لمكتب العلاقات العامة في حزب الاتحاد الديمقراطي بمقاطعة كوباني عائشة أفندي كلمة أكدت فيها بأن "المعلم أوصمان" كان يناضل لتحقيق وحدة الشعوب وتخليص كافة المكونات من ظلم الحكومات ونيل الحرية.

وأضافت "ونحن نعيد المناشدة التي كان ينادي بها الاستاذ لتوحيد الصف الكردي وندعو كافة الأحزاب والقوى السياسية أن تتوحد، ونقول: بروح جديدة اجتمعوا وحققوا حلم الشعب الكردي بتحقيق الوحدة الكردية".

كما ألقى نجل الشهيد أوصمان، أحمد أوصمان كلمة باسم عائلة الشهيد شدد فيها على ضرورة أن يكون النضال على درب الشهداء لأنه الدرب الأسمى.

(س ع/ج)

ANHA