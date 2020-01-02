أهالي كري سبي يستعدّون للتّظاهر غداً، وجيش الاحتلال ومرتزقته يغلقون الكثير من الطّرق

أفادت مصادر محلّية لوكالتنا بأنّه ونتيجة ازدياد انتهاكات وجرائم جيش الاحتلال ومرتزقته في المناطق المحتلّة عامّة وكري سبي بشكل خاصّ واّلتي كانَ آخرها إقدام المرتزقة على قتل الشّاب عمّار حجي ومحاولة سرقة سيارته، يستعدّ أهالي المدينة للخروج بمظاهرة حاشدة غداً بعد صلاة الجمعة، رفضاً للاحتلال والمطالبة بخروجه من المنطقة ومحاسبة المرتزقة على جرائمهم.

ونوّه المصدر ذاته أنّه وبهدف منع تلك المظاهرات بدأ جيش الاحتلال التّركيّ ومرتزقته مساء اليوم بإغلاق الكثير من الطّرق، وزيادة الحواجز في الطّرقات والشّوارع بمدينة كري سبي.

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ANHA