أهالي كري سبي يخرجون في مظاهرة رفضاً لجرائم الاحتلال التّركيّ ومرتزقته

أفادت مصادر محلّية من داخل مدينة كري سبي، بخروج المئات من أهالي المدينة بعدَ صلاة الجمعة في مظاهرة وسط المدينة، معبّرين خلالها عن رفضهم للاحتلال التّركيّ، وانتهاكات وجرائم مرتزقته، رافعين فيها لافتات تطالب بخروج مرتزقة ما تسمّى "فيلق المجد" التّابعين لتركيّا من المدينة، بعد أن أقدموا قبل يومين على قتل الشّاب عمّار حجّي من أبناء عشيرة المشهور العربيّة في كري سبي، ومحاولة سرقة سيارته.

كما طالبَ المتظاهرون بالإفراج عن كافّة المدنيّين والنّساء والأطفال المُختطفين من قبل تركيّا ومرتزقتها، والكشف عن مصيرهم.

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ANHA