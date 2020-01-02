أهالي كري سبي خلال تظاهرة: على المرتزقة الخروج من كري سبي

يشجب أهالي كري سبي/تل أبيض، ممارسات وانتهاكات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته بحق الشعب، ويخرجون في تظاهرات يطالبون من خلالها بخروج المرتزقة من المدنية.

وكان المرتزقة قد أقدموا، أمس الأربعاء، على قتل الشاب عمّار حجي من أبناء عشيرة المشهور العربية، في كري سبي، وهو مالك لسيارة أجرة /تكسي/، وبحسب ما أكّدته مصادر من المدينة أن مجموعة من المرتزقة استقلّوا سيارة الأجرة، وطلبوا من الشّاب إيصالهم إلى مكان غربي مدينة كري سبي، وهناك حاول المرتزقة سلبه السيارة، فدافع الشاب عن نفسه، ولم يسمح لهم بسلبه السيارة، فأقدم المرتزقة على قتل الشاب، بإطلاق الرصاص على رأسه مباشرة ما أدّى لمقتله.

لذلك خرج ،اليوم، المئات من أهالي كري سبي في تظاهرة، طالبوا خلالها بخروج المرتزقة الذين أقدموا على قتل المواطن عمار حجي من المدينة.

كما طالب المتظاهرون بخروج مرتزقة فيلق المجد ، بسبب ممارساتهم وانتهاكاتهم لحقوق الشعب في المدينة.

ويُذكر أن الاحتلال التركي ومرتزقته من داعش وجبهة النصرة، احتلو مدينة كري سبي/تل أبيض، خلال هجماتهم على شمال وشرق سوريا في الـ 9 من تشرين الأول من العام الماضي، ومنذ ذلك الوقت، والمناطق المحتلة تشهد فلتاناً أمنياً، جرائم وسرقة ممتلكات الأهالي، من قِبل الاحتلال ومرتزقته.

(د ج)

ANHA