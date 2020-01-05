أهالي عفرين: حياةُ أطفالِنا في خطر بسبب قذائف الاحتلال التّركيّ ومرتزقته

وقصفَ جيشُ الاحتلال التّركيّ ومرتزقته، المتمركزون في المناطقِ المُحتلّة في إعزاز وعفرين بعشرات قذائف المدفعيّة، ناحية تل رفعت المكتظّة بمهجّري عفرين، على بعد عشرات الأمتار من القاعدة الرّوسيّة.

وأدّى قصف الاحتلال التّركيّ ومرتزقته لإلحاق أضرار مادّيّة بممتلكات المدنيّين المهجّرين، وبصدد ذلك رصدت وكالتنا ANHA آراء مهجّري عفرين في ناحية تل رفعت الّذين حمّلوا الحكومة الرّوسيّة والنّظام السّوريّ مسؤوليّة الانتهاكات بحقّهم.

المواطنة مزكين علي استنكرت انتهاكات جيش الاحتلال التّركيّ ومرتزقته على ناحية تل رفعت، وناشدت المنظّمات الدّوليّة للتدخّل والعمل على الحدّ من ممارسات الاحتلال التّركيّ ومرتزقته. وأضافت: "حياة أطفالنا في خطر ويجب على العالم إيجاد حلّ لنا ولأطفالنا".

أمّا المواطن إسماعيل مصطفى فقال بهذا الصّدد: "نحمّل الحكومة الرّوسيّة والنّظام السّوريّ، والأمم المتّحدة مسؤوليّة قتلنا في ناحية تل فعت".

وأضاف مصطفى: "إنّ الاحتلال التّركيّ ومرتزقته يقصفوننا بشكل شبه يومي بعشرات القذائف بهدف إبعادنا عن مدينتنا عفرين، ولكي يتسنّى له احتلال ناحية تل رفعت أيضاً، ونحنُ كمهجّري عفرين نطالب بإخراج الدّولة التّركيّة المُحتلّة من أرضنا".

وأكّد مصطفى بأنّهم لن يتركوا أرضهم الّتي ترعرعوا فيها، للاحتلال التّركيّ ومرتزقته.

وأشارت الأم حميدة إسماعيل إلى أنّ قذائف الاحتلال التّركيّ لاحقتهم إلى مقاطعة الشّهباء أيضاً بشكل شبه يومي، وقالت: "ما الذّنب الّذي اقترفناه ليقصفنا الاحتلال التّركيّ باستمرار، أطفالنا أصيبوا بأمراض جرّاء القذائف الّتي يطلقونها علينا".

وأضافت الأم حميدة: "الاحتلال التّركيّ لم يكتفِ بقتلنا، بل يقطع ويحرق أشجارنا، أشجار الزّيتون في عفرين، أريد العودة إلى دياري، أريد العودة إلى منزلي، الأرض أرضنا وعفرين لنا".

وأكّد المواطن محي الّدين حمو أنّ قذائف الاحتلال التّركيّ ومرتزقته أصابت المنزل الّذي يقطن فيه، ممّا ألحق أضراراً كبيرة بالمنزل.

ونوّه حمو إلى أنّ القاعدة الرّوسيّة تبعد عشرات الأمتار من منزلهم، ولكنّهم لم يحرّكوا ساكناً، وأشار إلى أنّ هذه ليست المرّة الأولى الّتي يقصفُ بها الاحتلال التّركيّ ناحية تل رفعت، حيثُ ارتكب الشّهر الفائت مجزرة بحقّ الأطفال راح ضحيّتها 10 مواطنين أغلبهم من الأطفال.

والجدير بالذّكر أنّ الاحتلال التّركيّ ومرتزقته ارتكبوا مجزرة في الـ 2 من الشّهر الجاري بحقّ أطفال عفرين المهجّرين في ناحية تل رفعت، راح ضحيّتها ثمانية أطفال كما أصيب 12 آخرين.

(ك)

ANHA