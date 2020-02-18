أهالي عفرين: النضال مستمر في سبيل حرية القائد أوجلان

استطلعت وكالة أنباء "هاور" اليوم، آراء مُهجّري عفرين حول المؤامرة الدولية, خلال تظاهرة نُظمت اليوم، في مخيم برخدان في الذكرى السنوية الحادية والعشرين للمؤامرة الدولية على القائد عبد الله أوجلان، وأكد المتظاهرون أن المقاومة مستمرة حتى ينال القائد أوجلان حريته.

المواطنة عائشة حمدو استنكرت المؤامرة التي حيكت ضد القائد أوجلان بالقول: "نحن ندين المؤامرة التي سعت الدول فيها إلى إنهاء القضية الكردية، وإبقاء الشعب الكردي تحت الاضطهاد والظلم".

وأكدت عائشة على مواصلة النضال حتى ينال أوجلان حريته وتابعت: "لن نكتفي بهذه المظاهرات، بل سنعمل بكافة الطرق الممكنة من أجل حرية القائد آبو، سنضحي بأرواحنا من أجل قائدنا، فحرية القائد هي حريتنا وحرية السلام والديمقراطية".

ومن جهتها أشارت المواطنة أسوم إسماعيل, إلى أنهم سيواصلون السعي لنشر فكر الأمة الديمقراطية "لن نتوقف عن النضال حتى نصل إلى حرية القائد آبو.

القائد أوجلان في السجون التركية لأنه أراد نشر فكر الأمة الديمقراطية, نحن سنكمل المشروع الذي بدأه وسنزرع هذا الفكر في أطفالنا ليكبروا وهم يحملون الفكر الحر".

بدوره المواطن محمد حج رشيد أشار إلى أن الهدف من المؤامرة هو كسر إرادة الشعب، ولكنهم فشلوا في مسعاهم "أرادوا إخضاع الشعب الكردي، وإجباره على الاستسلام, من خلال المؤامرة, وهذا ما رفضه الشعب وزاده إصراراً على النضال والمقاومة في الوقوف في وجه المؤامرة".

وأدان محمد العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان "ندين العزلة المشددة التي تفرضها حكومة العدالة والتنمية على القائد آبو ونقول لها: إن هذه الممارسات لن تفيدها في شيء، بل سيكون لها نتائج عكسية وتؤثر سلباً في تركيا".

(كروب/ر ح)

ANHA