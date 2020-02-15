أهالي عفرين يستنكرون المؤامرة الدولية في الذكرى الـ21

أكد مُهجّرو مقاطعة عفرين القاطنين في مقاطعة الشهباء, أنهم سيواصلون نضالهم من اجل الحرية, داعين إلى التكاتف والالتفاف حول فكر القائد أوجلان في مواجهة الرأسمالية من أجل بناء مجتمع ديمقراطي والتعايش السلمي بين كافة المكونات.

وشارك المئات من مُهجّري مقاطعة عفرين في المسيرة الجماهيرية المنددة بالمؤامرة الدولية التي نظمت اليوم في ناحية فافين، ورصدت وكالة أنباء "هاوار" آراء أهالي عفرين خلال المظاهرة.

ويقول المواطن نوري حسن من أهالي عفرين: "الآلاف من أهالي إقليم عفرين وكافة المكونات من عرب وكرد وسريان وتركمان نهضوا اليوم للمشاركة في المظاهرة, مستنكرين تلك المؤامرة الدولية التي استهدفت قائد الديمقراطية عبد الله اوجلان".

وتابع حسن بالقول: "أوجلان يدعو إلى حرية كافة الشعوب، ونحن اليوم نتكاتف لنؤكد على ضرورة أن ينال القائد أوجلان حريته، وخروجنا اليوم في التظاهرة هو إثبات لكل العالم بأننا نرفض المؤامرة ومحاولات تعتيم يومنا هذا, وسنجعله يوماً مضيئاً بالحرية والسلام".

وأضاف محمد "نريد أن يعلم أردوغان انه لن يستطيع كسر إرادة شعب مبني على أساس الفكر الديمقراطي وأخوة الشعوب".

بدورها قالت المواطنة منى علي: "ندين هذه المؤامرة وسنظل نقاوم حتى تحرير القائد من سجن الفاشية التركية ".

أما المواطن شيار أحمد فأضاف "نطالب منظمات حقوق الإنسان بفك أسر القائد أوجلان، و نؤكد للدول المتآمرة بأن فكر وفلسفة القائد باقية وتنتشر بين كافة الشعوب, رغم بعده والعزلة المشددة المفروضة عليه داخل السجن، ونحملها كافة المسؤولية لأي سوء يهدد حياة القائد أوجلان ".

وفي ذات السياق تحدثت المواطنة ميديا نجار قائلةً: "تظاهرنا اليوم من أجل القائد أوجلان الذي اعتقل منذ 21 سنة في سجن الفاشية التركية، لن نكف ولن نتعب عن المشاركة بالفعاليات من أجل تحريره".

وشارك الآلاف من أبناء مقاطعة الشهباء ومُهجّري مقاطعة عفرين في المظاهرة التي نظمت اليوم في ناحية فافين في مقاطعة الشهباء.

(ر ح)

ANHA