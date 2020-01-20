أهالي عفرين يجدّدون العهد ويقولون.. لا أحد يستطيع كسر إرادة العفرينيين

شن جيش الاحتلال التركي في 20كانون الثاني/يناير عام 2018 هجمة وحشية بـ72 طائرة، وبأحدث التقنيات على مقاطعة عفرين، واستمرت المقاومة 58 يوماً.

وفي هذا السياق، وخلال تظاهرة أقيمت اليوم، تحدث عدد من أهالي عفرين والشهباء لوكالتنا "أنباء هاوار" استنكروا فيها الهجمات.

المواطنة زاخو حسين من أهالي عفرين المُهجّرين إلى مقاطعة الشهباء قالت :"في مثل هذا اليوم شن الاحتلال التركي ومرتزقته هجوماً وحشياً على مقاطعة عفرين، نحن قاومناه بغصن زيتون".

وأضافت: لا أحد يستطيع كسر إرادة شعب عفرين.

من جانبه استنكر المواطن مصطفى رشيد الهجمات، وقال: "نستنكر وندين هذا اليوم الأسود، ونناشد الرأي العام العالمي لوضع حد لانتهاكات الاحتلال التركي بحق أهالي عفرين".

ونوّه: نحن أهالي عفرين من أطفال، ونساء، ومسنين، ورجال، سنقاوم ونناضل لنحرّر عفرين من الاحتلال الفاشي.

لن نتخلى عن عفرين

أما المواطنة كفيت عثمان قالت: "تظاهرنا اليوم في 20 كانون الثاني لذكرى هجمات الاحتلال التركي على عفرين، لن ننسى ذلك اليوم، وسنقاوم حتى آخر رمق".

بدوره قال المواطن وليد حسو:"لن نتخلى عن عفرين، وسنحرر أرضنا من يد الفاشي أردوغان ومرتزقته".

ومن المُكوّن العربي تحدثت المواطنة زهرة كالو وقالت: "نحن أهالي مقاطعة الشهباء نساند أهالي عفرين".

أما المواطن عبد الحنان اسماعيل فقد استنكر الهجمات قائلاً: "إن هجمات الاحتلال التركي غير إنسانية ،ارتكب فيها المجازر بحق المدنيين، وهجّر الآلاف من الأهالي صوب مقاطعة الشهباء".

(كروب/س و)

ANHA