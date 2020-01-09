أهالي عفرين يتبرعون بالدم لسد حاجة مشفى آفرين

بادرت منظمة الهلال الأحمر الكردي فرع عفرين، إلى جمع تبرعات من الدم، لتلبية حاجات المواطنين، وإجراء العمليات دون مواجهة الصعوبات في مشفى آفرين بمقاطعة الشهباء.
المجتمع والحياة 2020-01-09T13:39:00 الشهباء

وبدأ أهالي عفرين المُهجّرين قسراً، وأعضاء منظمة الهلال الأحمر الكردي، التوافد إلى النقطة الطبية في ناحية أحرص، للتبرع بالدم لسد حاجات المواطنين في مشفى آفرين.

ويعاني مشفى آفرين نقصاً في الدم، لإجراء العمليات للمرضى.

وتأتي المبادرة في ظل تعرض مقاطعة الشهباء لقصف يومي من قبل جيش الاحتلال التركي مرتزقته، والذي يسفر في كثير من الأحيان عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين.

وقال الرئيس المشترك لمنظمة الهلال الأحمر الكردي أكرم عرب: " تشهد المقاطعة حصاراً خانقاً من جميع الجوانب ،والانتهاكات التي تمارس بحق الأهالي في المنطقة، والقذائف التي تستهدف المدنيين بشكل شبه يومي. ويواجه مشفى آفرين الكثير من الصعوبات، من عدم توفر الدم لإجراء العمليات للمرضى".

وأضاف عرب " المبادرة التي بدأنا بها اليوم مستمرة، حتى سد حاجة المشفى، وإتمام زمر الدم اللازمة للمشفى، والحملة ستستمر في جميع قرى ونواحي مقاطعة الشهباء.

(ف إ/م)

ANHA


إقرأ أيضاً